Коронавирус

В Ингушетии за минувшие сутки умерло 3 человека с Covid-19

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В Ингушетии за минувшие сутки умерло три пациента с коронавирусом, всего — 534 человека.

На 22 февраля в республике проведено 693 385 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 38 350 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+156 за сутки).

Выздоровело — 32 656 человек (+237 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 113 жителей региона старше 60 лет.

233 человека госпитализировано, 119 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 17 из них — на ИВЛ.

4 927 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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