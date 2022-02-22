В Ингушетии за минувшие сутки умерло 3 человека с Covid-19

На 22 февраля в республике проведено 693 385 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 38 350 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+156 за сутки).

Выздоровело — 32 656 человек (+237 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

С подтверждением болезни и подозрением на Covid-19 госпитализировано 113 жителей региона старше 60 лет.

233 человека госпитализировано, 119 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, 17 из них — на ИВЛ.

4 927 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.