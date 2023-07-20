В Ингушетии за нарушение ПДД арестовали водителя и пассажира иномарки
За неповиновение законным требованиям правоохранителей водитель и пассажир Mercedes-Benz решениями Магасского районного суда подвергнуты административному аресту сроком на трое суток и сутки соответственно.
Ранее сотрудники ОМВД России по городу Магасу в ходе проведения профилактических мероприятий обнаружили иномарку серебристого цвета, водитель которого грубо нарушал ПДД на проспекте Идриса Зязикова, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.
За рулем автомобиля находился 25-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района, перевозивший в качестве пассажира своего односельчанина 23-х лет.
Полицейские составили в отношении водителя административные протоколы по двум статьям КоАП России, в том числе — «умышленное создание помех в дорожном движении».