В Ингушетии за нарушение ПДД арестовали водителя и пассажира иномарки

Ранее сотрудники ОМВД России по городу Магасу в ходе проведения профилактических мероприятий обнаружили иномарку серебристого цвета, водитель которого грубо нарушал ПДД на проспекте Идриса Зязикова, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения.

За рулем автомобиля находился 25-летний житель сельского поселения Экажево Назрановского района, перевозивший в качестве пассажира своего односельчанина 23-х лет.

Полицейские составили в отношении водителя административные протоколы по двум статьям КоАП России, в том числе — «умышленное создание помех в дорожном движении».