Коронавирус

В Ингушетии за неделю на 44% снизился показатель заболеваемости Covid-19

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В Ингушетии за последнюю неделю на 44% снизился показатель заболеваемости Covid-19. На лечении находятся 38 человек, 8 из которых в стационаре, на оксигенотерапии — один. При этом, функционируют 11 коек в 2 медицинских организациях, в том числе три реанимационных. Свободный коечный фонд составляет 27%.

Об этом было сообщено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России, которое провела зампредседателя правительства России Татьяна Голикова. В режиме видеосвязи участие в нем приняли вице-премьер республики Эсет Бокова, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Борис Комурзоев, министр здравоохранения Магомедбашир Балаев.

«В республике функционирует 6 амбулаторных ковид-центров, также мы сократили количество бригад для оказания амбулаторной, скорой и неотложной медицинской помощи. Кислородом мы также обеспечены, имеется 27 баллонов. Что касается иммунизации, первым компонентом вакцины привилось более 354 700 человек (99% от общего количества полученной вакцины)», — отметила Бокова.

Также было сообщено, что на этот год план по вакцинации против гриппа составляет 306 313 человек. Всего привито 146 329, из которых более 70 тыс. — дети. Создан запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих сроком на три месяца, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

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