В Ингушетии за неделю на горячую линию 122 поступило более 150 звонков по мобилизации

В основном граждан интересуют такие вопросы: кто подлежит призыву и что делать в случае, если повестка пришла ошибочно?

«Операторы службы 122 максимально детально и индивидуально рассматривают каждый вопрос. До граждан доводится вся необходимая информация для того, чтобы избежать ошибок», — рассказал министр промышленности и цифрового развития Ингушетии Бадма Дорджиев.

Напомним, что горячая линия 122 сейчас работает для решения вопросов по частичной мобилизации. Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который курирует вопрос информирования населения по мобилизации в целом по стране, на сегодняшний день операторами службы обработано почти полмиллиона звонков.