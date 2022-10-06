Горячая линия

В Ингушетии за неделю на горячую линию 122 поступило более 150 звонков по мобилизации

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Более 150 звонков поступило за неделю от жителей Ингушетии на горячую линию по вопросам частичной мобилизации, сообщили в региональном Минцифры.

В основном граждан интересуют такие вопросы: кто подлежит призыву и что делать в случае, если повестка пришла ошибочно?

«Операторы службы 122 максимально детально и индивидуально рассматривают каждый вопрос. До граждан доводится вся необходимая информация для того, чтобы избежать ошибок», — рассказал министр промышленности и цифрового развития Ингушетии Бадма Дорджиев.

Напомним, что горячая линия 122 сейчас работает для решения вопросов по частичной мобилизации. Как отметил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который курирует вопрос информирования населения по мобилизации в целом по стране, на сегодняшний день операторами службы обработано почти полмиллиона звонков.

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