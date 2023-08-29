Пожароопасность

В Ингушетии за неделю произошло 43 пожара

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В Ингушетии с 21 по 28 августа сотрудники чрезвычайного ведомства 43 раза выезжали на тушение пожаров, чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

В целях предотвращения возгораний, травматизма и гибели людей, представителями ГУ МЧС по республике с жителями региона проводились разъяснительные беседы с охватом более 170 человек.

Отметим, что в Ингушетии сохраняется чрезвычайная пожарная опасность V класса. В МЧС призывает строго соблюдать правила пожарной безопасности и не оставлять детей без присмотра.

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