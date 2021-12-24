В Ингушетии за неделю ухудшилась эпидемиологическая обстановка по Covid-19

«Индикация на тепловой карте портала стопкоронавирус. рф, которая дает комплексную оценку ситуации, показывает, что обстановка улучшилась в 17 регионах, а ухудшение отмечается в двух регионах. России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений, важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах», — сказала Голикова, которую цитирует оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», четыре пациента с коронавирусом умерли в республике за минувшие сутки, всего — 467 человек.

На 24 декабря в регионе 28 127 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+80 за сутки).

Выздоровело всего 26 268 пациентов (+109 за сутки).

301 человек госпитализирован, 122 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 30 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 14 человек — на ИВЛ.