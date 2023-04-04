В Ингушетии за первых два месяца 2023 года почти на 46% увеличилось производство мяса

Отмечается, что в Ингушетии рост составил 45,9% — 2,1 тыс. тонн. В Кабардино-Балкарии произвели 14,6 тыс. тонн мяса (рост на 10%), в Карачаево-Черкесии — 7,9 тыс. тонн (+1,4%), в Чечне — 4,9 тыс. тонн (+1,1%).

В трех регионах СКФО произошло снижение производства. В Дагестане оно составило 15,2 тыс. тонн (-1,8%), в Северной Осетии — 4,9 тыс. тонн (-5,3%) и в Ставропольском крае — 83,8 тыс. тонн (-1,1%).