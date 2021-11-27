В Ингушетии за последнюю неделю снизилось количество стационарных больных Covid-19

Об этом сообщила министр здравоохранения республики Рукият Торшхоева в ходе заседания оперативного штаба под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Министр отметила, что в регионе продолжается работа по тестированию населения в круглосуточном режиме, без выходных. Задействованы 14 лабораторий и проведено 541 617 исследований, из них количество биологических проб с положительным скринингом 25819 человек.

Торшхоева подчеркнула, что сегодня самый безопасный и эффективный способ предотвращения болезни — это вакцинация.

«Чем больше людей в обществе вакцинируются, тем выше шансы победить эту болезнь. Сделать прививку против коронавируса можно бесплатно. В нашей республике для этого задействованы 22 пункта вакцинации в медицинских организациях, в том числе врачебных амбулаториях, 7 мобильных пунктов и 5 передвижных бригад», — добавила глава регионального Минздрава.

В Ингушетии по состоянию на 26 ноября всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекцией 25 819, количество выздоровевших — 23 982, смертельных случаев — 416. На госпитализации находятся 328 человек, из них 33 — в реанимации.