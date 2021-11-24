Коронавирус

В Ингушетии за прошедшие сутки умерли три человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончались три пациента с коронавирусом, за весь период умерло 414 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

К 24 ноября в республике проведено 538 423 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 25 647 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+84 за сутки).

Выздоровело — 23 801 человек (+90 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 92.

312 человек госпитализировано,175 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов находятся в реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

1120 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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