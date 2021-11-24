В Ингушетии за прошедшие сутки умерли три человека с Covid-19
В Ингушетии за сутки скончались три пациента с коронавирусом, за весь период умерло 414 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
К 24 ноября в республике проведено 538 423 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 25 647 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+84 за сутки).
Выздоровело — 23 801 человек (+90 за сутки).
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 92.
312 человек госпитализировано,175 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 36 пациентов находятся в реанимации, из них 21 — на ИВЛ.
1120 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.