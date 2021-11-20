В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев Covid-19

За весь период 25 229 впервые установленных диагнозов Covid-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

За сутки умерли два человека, всего — 411.

Выздоровело всего 23 511 человек (+ 66 за сутки).

В России нарастающим итогом зарегистрировано 9 294 188 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 262 843 человека, выписано по выздоровлении — 7 992 426.