Коронавирус

В Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев Covid-19

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В Ингушетии растет количество заболевших коронарвирусом, за минувшие сутки выявлено 87 новых случаев.

За весь период 25 229 впервые установленных диагнозов Covid-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

За сутки умерли два человека, всего — 411.

Выздоровело всего 23 511 человек (+ 66 за сутки).

В России нарастающим итогом зарегистрировано 9 294 188 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 262 843 человека, выписано по выздоровлении — 7 992 426.

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