В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 11 человек
На 24 мая в регионе проведено 313682 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 15698 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+11 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15342.
12 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 6.
Госпитализировано всего — 12, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 34.
122 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.