Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 11 человек

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На 24 мая в регионе проведено 313682 скрининговых исследования на новую коронавирусную инфекцию, 15698 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+11 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15342.

12 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 6.

Госпитализировано всего — 12, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 34.

122 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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