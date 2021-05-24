В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 11 человек

Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15342.

12 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 6.

Госпитализировано всего — 12, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 34.

122 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.