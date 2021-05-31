В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 11 человек

Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15428.

10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 8.

Госпитализировано всего — 73, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 32.

129 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.