Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 11 человек

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На 31 мая в Ингушетии проведено 320958 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15775 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+11 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15428.

10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 8.

Госпитализировано всего — 73, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 32.

129 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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