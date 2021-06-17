Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 13 человек

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На 17 июня в Ингушетии проведено 338385 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15965 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+13 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 190 человек, выздоровело — 15599.

11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 12.

Госпитализировано всего — 77, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 30.

120 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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