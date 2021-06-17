В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 13 человек
На 17 июня в Ингушетии проведено 338385 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15965 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+13 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 190 человек, выздоровело — 15599.
11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 4 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 12.
Госпитализировано всего — 77, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 30.
120 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.