Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 25 человек

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На 1 июля в Ингушетии проведено 353196 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 16204 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+25 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

За весь период умерло — 195 человек, выздоровело — 15695.

15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.

Госпитализировано всего — 147, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 65.

167 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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