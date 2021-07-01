В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 25 человек
На 1 июля в Ингушетии проведено 353196 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 16204 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+25 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
За весь период умерло — 195 человек, выздоровело — 15695.
15 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 5 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.
Госпитализировано всего — 147, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 65.
167 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.