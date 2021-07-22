В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 53 человек, один пациент скончался
В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло — 207 человек.
На 22 июля в регионе проведено более 377 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 17 142 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+53 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Выздоровело — 16 074 человека (+21 за сутки).
Остаются под медицинским наблюдением 1 341, из них находятся в условиях самоизоляции — 1 063, госпитализировано — 278.