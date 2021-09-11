В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 60 человек
За прошедшие сутки в России подтвержден 18 891 случай Covid-19 в 85 регионах страны. В Ингушетии — 60 новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 121 516 случаев Covid-19, в республике — 20 342.
За весь период по стране умерло 191 961 человек, в Ингушетии — 291.
За прошедшие сутки в России выписано по выздоровлении 17 888 человек, в регионе — 84.
Всего по стране выздоровело 6 375 160 человек, в Ингушетии — 18 796.