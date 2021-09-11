Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 60 человек

0

За прошедшие сутки в России подтвержден 18 891 случай Covid-19 в 85 регионах страны. В Ингушетии — 60 новых случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

Всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 7 121 516 случаев Covid-19, в республике — 20 342.

За весь период по стране умерло 191 961 человек, в Ингушетии — 291.

За прошедшие сутки в России выписано по выздоровлении 17 888 человек, в регионе — 84.

Всего по стране выздоровело 6 375 160 человек, в Ингушетии — 18 796.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Бейсджампер получил незначительные травмы при совершении прыжка с горы в Ингушетии
Избиратель может выбрать удобную для него форму и проголосовать — председатель отделения ВОД «Матери России» в Ингушетии
Важно, что закон предусматривает открытый список причин для надомного голосования — эксперт
В сельском поселении Зязиков-Юрт Ингушетии школьники рассуждали о внутренней красоте человека
В ингушском Погрануправлении состоялся концерт, приуроченный к 27-й годовщине со дня образования воинской части
Хамхоев и Бопап сойдутся в рейтинговом поединке в субботу 
В образцовом ансамбле «Сийг» ведется набор танцоров в старший состав коллектива
Школьникам сельского поселения Яндаре Ингушетии рассказали, как вести себя на дорогах
Новый корпус «Дома ветеранов» открылся в Назрановском районе Ингушетии
В Ингушетии собираются запретить вырубку леса на 10 лет
В городе Малгобеке Ингушетии функционирует новая воркаут-площадка

Главное

Яндекс.Метрика

 