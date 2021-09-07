В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 63 человек
На 7 сентября в Ингушетии проведено 437 998 скрининговых исследований, 20 097 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки).
Всего умерло 287 человек, выздоровело — 18 532 (+53 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 78.
343 человека госпитализировано, из них 148 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
26 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.
935 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.