Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 63 человек

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На 7 сентября в Ингушетии проведено 437 998 скрининговых исследований, 20 097 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки).

Всего умерло 287 человек, выздоровело — 18 532 (+53 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 78.

343 человека госпитализировано, из них 148 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

26 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.

935 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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