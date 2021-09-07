В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 63 человек

Всего умерло 287 человек, выздоровело — 18 532 (+53 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 78.

343 человека госпитализировано, из них 148 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

26 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 20 — на ИВЛ.

935 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.