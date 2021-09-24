В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 65 человек

За весь период умерло 312 человек, выздоровело всего — 19 351 (+59 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.

295 человек госпитализировано, 120 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.

1172 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.