Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 65 человек

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На 24 сентября в Ингушетии проведено 458 502 скрининговых исследования, 21 130 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки).

За весь период умерло 312 человек, выздоровело всего — 19 351 (+59 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.

295 человек госпитализировано, 120 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.

1172 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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