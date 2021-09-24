В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 65 человек
На 24 сентября в Ингушетии проведено 458 502 скрининговых исследования, 21 130 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки).
За весь период умерло 312 человек, выздоровело всего — 19 351 (+59 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.
295 человек госпитализировано, 120 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 33 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.
1172 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.