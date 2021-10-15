В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 68 человек

На 54 октября в республике проведено 484 498 скрининговых исследований, 22 497 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).

Выздоровело всего — 20 701 (+37 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

373 человека госпитализировано, 207 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 38 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 29 — на ИВЛ.

1028 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.