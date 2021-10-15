Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 68 человек

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За минувшие сутки в Ингушетии скончался один пациент с коронавирусом, всего — 348 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 54 октября в республике проведено 484 498 скрининговых исследований, 22 497 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).

Выздоровело всего — 20 701 (+37 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

373 человека госпитализировано, 207 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 38 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 29 — на ИВЛ.

1028 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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