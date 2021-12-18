В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 85 человек

Поданным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, на 18 декабря по лабораторным исследованиям выявлено 27 652 случая заболевания Covid-19 (+85 за сутки).

Выздоровело 25 680 человек (+73 за сутки).

По официальной статистике за последние сутки в России выявлено 27 434 новых случаев заражения. Общее количество заболевших достигло 10 186 823 человек, число смертей с подтвержденным Covid-19 увеличилось до 296 180.

Полностью выздоровели и выписались из больниц 8 952 266 пациентов. За все время проведено 234 584 489 тестов на наличие коронавируса.