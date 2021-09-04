Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявили у 64 человек

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На 4 сентября в Ингушетии проведено 434 486 скрининговых исследований, 19 907 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+64 за сутки).

Всего умерло 283 человека, выздоровело — 18 347 (+78 за сутки). сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

391 человек госпитализирован, из них 178 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

36 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

886 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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