В Ингушетии за сутки Covid-19 выявили у 64 человек

Всего умерло 283 человека, выздоровело — 18 347 (+78 за сутки). сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 75.

391 человек госпитализирован, из них 178 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

36 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

886 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.