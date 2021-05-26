Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 11 человек

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На 26 мая в Ингушетии проведено 315746 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15719 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+11 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15361.

11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 8.

Госпитализировано всего — 79, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 31.

110 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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