В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 11 человек
На 26 мая в Ингушетии проведено 315746 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 15719 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+11 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.
Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15361.
11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.
Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 8.
Госпитализировано всего — 79, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 31.
110 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.