В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 11 человек

Всего умерло 189 человек, выздоровело — 15361.

11 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 3 — на ИВЛ.

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 8.

Госпитализировано всего — 79, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 31.

110 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.