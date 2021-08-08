В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 59 человек

На 8 августа проведено 399158 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 18094 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+59 за сутки).

Выздоровело — 16557 человек.

Лиц, старше 70 лет, находящихся на самоизоляции — 72 человека.

Из всех лиц, подозрительных и подтвержденных на коронавирус, госпитализировано — 451, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 184.

37 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 23 человека — на ИВЛ.