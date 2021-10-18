В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 65 человек
На 18 октября в Ингушетии проведено 487 916 скрининговых исследований, 22 698 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.
Всего умерло 348 человек, выздоровело — 20 812.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.
408 человек госпитализировано, 163 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 37 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 31 — на ИВЛ.
1130 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.