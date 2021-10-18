В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 65 человек

Всего умерло 348 человек, выздоровело — 20 812.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

408 человек госпитализировано, 163 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 37 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 31 — на ИВЛ.

1130 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.