Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 65 человек

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На 18 октября в Ингушетии проведено 487 916 скрининговых исследований, 22 698 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+65 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Всего умерло 348 человек, выздоровело — 20 812.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 73.

408 человек госпитализировано, 163 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 37 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 31 — на ИВЛ.

1130 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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