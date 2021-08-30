Коронавирус

В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 69 человек

0

На 30 августа в Ингушетии проведено 427 940 скрининговых исследований, 19 577 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки).

Всего умерло 277 человек, выздоровело — 18 134 (+10 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

399 человек госпитализировано, из них 156 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

23 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации. 767 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Наиболее высокая средняя ставка по выданным в июле ипотечным кредитам зафиксирована в Ингушетии
В сельской библиотеке Верхних Ачалуков Ингушетии для юных читателей прошло литературное мероприятие
В горной части Ингушетии в конце сентября состоится марафон «Джейрах 2021»
В Ингушетии против судебного пристава с фальшивым дипломом возбуждено уголовное дело
В рамках акции «Ночь кино» в главной библиотеке Ингушетии посмотрели фильм о Юрии Гагарине
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает на выставку о национальном кинематографе
«Космический всеобуч»: «Ростелеком» и Центр космических технологий «Арктурус» подписали соглашение о сотрудничестве
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев начал подготовку к предстоящим матчам сборной России
Глава Ингушетии уступил в партии с чемпионом района по шахматам
Народный артист Ингушетии Артур Хулагов награжден дипломом за участие в конкурсе «Патриотический рэп»
Кадет Ислам Ханиев стал победителем и призером соревнований в рамках форума «Армия-2021»

Главное

Яндекс.Метрика

 