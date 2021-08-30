В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 69 человек

Всего умерло 277 человек, выздоровело — 18 134 (+10 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

399 человек госпитализировано, из них 156 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

23 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации. 767 жителей республики, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.