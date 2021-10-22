Коронавирус

В Ингушетии за сутки подтверждено 72 новых случая Covid-19

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 354 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

На 22 октября в республике проведено более 493 тыс. скрининговых исследований, 22 973 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+72 за сутки).

Выздоровело — 21 081 (+42 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

417 человек госпитализировано, 158 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 38 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 29 — на ИВЛ.

1121 житель региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Между тем, суточный прирост новых заболевших коронавирусом в целом по России составил 37 141 человек, это новый антирекорд по числу заражений за пандемию.

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