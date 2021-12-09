В Ингушетии за сутки скончались четыре пациента с Covid-19

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, на 9 декабря в республике подтверждено 26 904 случая Covid-19 (+87 за сутки).

Выздоровело всего — 25 106 пациентов (+98 за сутки).

В России нарастающим итогом зарегистрировано 9 925 806 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период по стране умерло 286 004 человека, выписано по выздоровлении — 8 637 861.