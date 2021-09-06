В Ингушетии за сутки скончались два человека с Covid-19
За минувшие сутки в Ингушетии скончались два пациента с коронавирусом, всего — 287 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 6 сентября в регионе проведено 436 749 скрининговых исследований, 20 034 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).
Выздоровело — 18 479 (+91 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
383 человека госпитализированы, из них 173 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
30 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.
894, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.