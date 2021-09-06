Коронавирус

В Ингушетии за сутки скончались два человека с Covid-19

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За минувшие сутки в Ингушетии скончались два пациента с коронавирусом, всего — 287 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 6 сентября в регионе проведено 436 749 скрининговых исследований, 20 034 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+61 за сутки).

Выздоровело — 18 479 (+91 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

383 человека госпитализированы, из них 173 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

30 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

894, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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