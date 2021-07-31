Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек, 58 новых случаев Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — уже 216 человек.

В целом по России за последние сутки подтверждено 792 смерти. За весь период умерло 158 563 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

На 31 июля в Ингушетии лабораторно подтверждено 17 636 случаев заболевания Covid-19 (+58 за сутки).

В 85 регионах России за сутки выявлено 23 807 заразившихся. В 9% случаев нет клинических проявлений болезни. Всего по нарастающим итогом зарегистрировано 6 265 873 случая коронавируса.

Всего в республике выздоровело 16 289 (+34 за сутки). В России — 5 608 619 человек (+19 771 за прошедшие сутки).

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