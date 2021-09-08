В Ингушетии за сутки умер один человек, 60 новых случаев Covid-19

На 8 сентября в регионе проведено более 439 тыс. скрининговых исследований, 20 157 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+60 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 593 (+61 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 76.

329 человек госпитализировано, из них 149 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

30 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 22 — на ИВЛ.

947 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.