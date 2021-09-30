Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек, 66 новых случаев Covid-19

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В Ингушетии за минувшие сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего — 322, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 30 сентября в регионе проведено 465 745 скрининговых исследования, 21 513 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки).

Выздоровело 19 774 человека (+81 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.

316 человек госпитализировано, 130 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 39 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 27 — на ИВЛ.

1101 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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