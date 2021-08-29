В Ингушетии за сутки умер один человек, 69 новых случаев Covid-19

На 29 августа в республике проведено 426 765 скрининговых исследования, 19 508 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+69 за сутки).

Выздоровело — 18 124 (+27 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

396 человек госпитализировано, 152 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

21 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 17 — на ИВЛ.

644 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.