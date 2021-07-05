Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло 197 человек.

За весь период выздоровело — 15732 (+9 за стуки).

На 5 июля в регионе проведено более 357 тыс. скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 16330 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+36 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Остаются под медицинским наблюдением 656 человек, из них 492 находятся в условиях самоизоляции, госпитализировано — 164.

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