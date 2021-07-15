Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло — 201 человек.

На 15 июля в республике проведено 369174 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, всего 16766 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+52 за сутки), сообщает региональный оперативный штаб.

За весь период выздоровело — 15903.

Госпитализировано 262 человека, остаются под медицинским наблюдением 1 040, из них в условиях самоизоляции находятся — 778.

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