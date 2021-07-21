Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончался один пациент с коронавирусом, всего умерло — 206 человек.

На 21 июля в регионе проведено 376 244. крининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 17 089 — впервые установленных диагнозов Covid-19 (+55 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 16 053 человека (+26 за сутки).

Остаются под медицинским наблюдением 1 309 человек, из них находятся в условиях самоизоляции — 1 040, госпитализировано — 269.

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