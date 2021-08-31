Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с Covid, за весь период – 278 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.

На 31 августа в регионе проведено 429 314 скрининговых исследования, 19 645 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).

Выздоровело – 18 182 человека (+48 за сутки).

Людей, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, – 72.

399 человек госпитализировано, из них 159 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

23 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 – на ИВЛ.

786 жителей, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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