В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 17 сентября в регионе проведено более 450 тыс. скрининговых исследований, 20 697 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+59 за сутки).

Выздоровело — 19 046 (+36 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

295 человек госпитализировано, из них 116 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

1053 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.