В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 303 человека, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 17 сентября в регионе проведено более 450 тыс. скрининговых исследований, 20 697 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+59 за сутки).
Выздоровело — 19 046 (+36 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
295 человек госпитализировано, из них 116 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.
1053 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.