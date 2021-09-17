Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 303 человека, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 17 сентября в регионе проведено более 450 тыс. скрининговых исследований, 20 697 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+59 за сутки).

Выздоровело — 19 046 (+36 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

295 человек госпитализировано, из них 116 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

1053 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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