В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19
За сутки в Ингушетии умер один пациент с коронавирусом, всего — 312 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 23 сентября в регионе проведено 457 230 скрининговых исследований, 21 065 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки).
Выздоровело всего 19 292 человека.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.
288 человек госпитализировано, 119 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.
1173 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.