Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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За сутки в Ингушетии умер один пациент с коронавирусом, всего — 312 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 23 сентября в регионе проведено 457 230 скрининговых исследований, 21 065 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки).

Выздоровело всего 19 292 человека.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.

288 человек госпитализировано, 119 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.

1173 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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