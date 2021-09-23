В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 23 сентября в регионе проведено 457 230 скрининговых исследований, 21 065 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки).

Выздоровело всего 19 292 человека.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.

288 человек госпитализировано, 119 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 31 пациент в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 26 — на ИВЛ.

1173 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.