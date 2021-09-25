В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 25 сентября в регионе проведено 459 722 скрининговых исследования, 21 192 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+62 за сутки).

Выздоровело 19 397 человек (+46 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.

300 человек госпитализировано, 122 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 38 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 28 — на ИВЛ.

1182 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.