В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

На 14 октября в республике проведено 483 108 скрининговых исследований, 22 429 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки).

Выздоровело всего — 20 664 (+41 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 74.

369 человек госпитализирован, 166 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 30 — на ИВЛ.

1028 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.