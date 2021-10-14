Коронавирус

В Ингушетии за сутки умер один человек с Covid-19

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За минувшие сутки в Ингушетии скончался один пациент с коронавирусом, всего — 347 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 14 октября в республике проведено 483 108 скрининговых исследований, 22 429 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+66 за сутки).

Выздоровело всего — 20 664 (+41 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 74.

369 человек госпитализирован, 166 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 35 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 30 — на ИВЛ.

1028 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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