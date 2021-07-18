Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два человека, 55 новых случаев Covid-19

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В Ингушетии за сутки скончались два пациента с коронавирусом, всего умерло — 203 человека.

На 18 июля в регионе проведено 372 807 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 16 928 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+55 за сутки), сообщает республиканский оперативный штаб.

Выздоровело — 15 963 человека (+29 за сутки).

Остаются под медицинским наблюдением 1 218 человек, из них находятся в условиях самоизоляции — 961, госпитализировано — 257.

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