В Ингушетии за сутки умерли два человека, 57 новых случаев Covid-19

На 19 сентября в регионе проведено 452 483 скрининговых исследования, 20 814 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+57 за сутки).

Выздоровело всего 19 078 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

275 человек госпитализировано, из них 116 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

27 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 23 — на ИВЛ.

1097 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.