В Ингушетии за сутки умерли два человека, 57 новых случаев Covid-19
За сутки в Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом, всего — 307 человек, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по республике.
На 19 сентября в регионе проведено 452 483 скрининговых исследования, 20 814 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+57 за сутки).
Выздоровело всего 19 078 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
275 человек госпитализировано, из них 116 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
27 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 23 — на ИВЛ.
1097 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.