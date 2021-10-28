Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два человека, 78 новых случаев Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 367 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 28 октября в республике проведено 501 515 скрининговых исследований, 23 423 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+78 за сутки).

Выздоровело — 21 521человек (+101 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 76.

418 человек госпитализировано, 165 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 47 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 33 — на ИВЛ.

1126 жителей региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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