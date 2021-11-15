Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два человека, 81 новый случай Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, за весь период — 401 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 15 ноября в республике проведено 525 926 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 24 888 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+81 за сутки).

Выздоровел 23 101 пациент (+44 за сутки).

Лиц старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 89.

378 человек госпитализировано,184 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 32 пациента в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

935, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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