В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19

На 14 сентября в регионе проведено 446 350 скрининговых исследований, 20 519 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+62 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 935 (+41 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

287 человек госпитализировано, из них 114 с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

1 тыс. человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.