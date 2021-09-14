Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19

0

В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 297 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 14 сентября в регионе проведено 446 350 скрининговых исследований, 20 519 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+62 за сутки).

Выздоровело за весь период — 18 935 (+41 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.

287 человек госпитализировано, из них 114 с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

1 тыс. человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Большая часть решений по развитию страны, инициированных «Единой Россией», уже реализуются — Путин
Ингушетия получит 75 млн руб. на закупку более 5 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора
В Ингушетии школьников и студентов будут водить на экскурсии в дни голосования
В Ингушетии торжественно перезахоронены останки пяти бойцов Красной Армии
Мемориальный комплекс жертвам репрессий Ингушетии приглашает посетить музей в рамках акции «В музей всей семьёй»
Ингушские студенты помогут переписать население
Четыре человека пострадали в ДТП с каретой скорой помощи в Ингушетии
Представители Ингушского госуниверситета посетили Троицкий детский дом-интернат для инвалидов
В культурно-досуговых учреждениях Ингушетии состоялись беседы о здоровом образе жизни
В сельском поселении Алхасты Ингушетии состоялась выставка детских поделок «Краски осени»
Юный дзюдоист Рахим Хамхоев стал победителем Всемирных спортивных игр в Белграде

Главное

Яндекс.Метрика

 