В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19
В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 297 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.
На 14 сентября в регионе проведено 446 350 скрининговых исследований, 20 519 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+62 за сутки).
Выздоровело за весь период — 18 935 (+41 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 70.
287 человек госпитализировано, из них 114 с лабораторно подтвержденным диагнозом. 27 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.
1 тыс. человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.