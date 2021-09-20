Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19

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За сутки в Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом, всего — 309 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 20 сентября в регионе проведено 453 495 скрининговых исследований, 20 877 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки).

Выздоровело всего 19 080 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

280 человек госпитализировано, из них 112 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

26 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

1204 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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