В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19

На 20 сентября в регионе проведено 453 495 скрининговых исследований, 20 877 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+63 за сутки).

Выздоровело всего 19 080 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 71.

280 человек госпитализировано, из них 112 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

26 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

1204 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.