Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19

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За сутки в Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом, всего — 311 человек, сообщает республиканский оперативный штаб.

На 22 сентября в регионе проведено 455 974 скрининговых исследования, 21 002 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+64 за сутки).

Выздоровело — 19 291 (+100 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.

275 человек госпитализировано, 108 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

1225 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.

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