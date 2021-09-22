В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19

На 22 сентября в регионе проведено 455 974 скрининговых исследования, 21 002 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+64 за сутки).

Выздоровело — 19 291 (+100 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 66.

275 человек госпитализировано, 108 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 29 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 24 — на ИВЛ.

1225 человек, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдается медицинскими работниками на дому.