В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19

На 16 ноября в республике проведено 527 395 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 24 973 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки).

Выздоровело всего 23 156 пациентов (+55 за сутки).

352 человека госпитализировано,187 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 37 пациентов в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

1062 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.