Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, за весь период — 403 человека, сообщает региональный оперативный штаб.

На 16 ноября в республике проведено 527 395 скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию, 24 973 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+85 за сутки).

Выздоровело всего 23 156 пациентов (+55 за сутки).

352 человека госпитализировано,187 — с лабораторно подтвержденным диагнозом. 37 пациентов в отделении реанимации, из них 16 — на ИВЛ.

1062 жителя региона, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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