Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли два пациента с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли два пациента с коронавирусом, всего — 269 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

На 24 августа проведено 420 194 скрининговых исследований, 19 159 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки).
Выздоровело — 17 523 (+39 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 78 человек.

437 человек госпитализировано, 181 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

930, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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