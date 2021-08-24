В Ингушетии за сутки умерли два пациента с Covid-19

На 24 августа проведено 420 194 скрининговых исследований, 19 159 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки).

Выздоровело — 17 523 (+39 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 78 человек.

437 человек госпитализировано, 181 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

25 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

930, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.