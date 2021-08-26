Коронавирус

В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19

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В Ингушетии за сутки умерли три пациента с коронавирусом, всего — 274, сообщает региональный оперативный штаб.

На 26 августа проведено 422 879 скрининговых исследований, 19 301 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки).

Выздоровело — 17 770 человек.

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.

422 человека госпитализировано, 174 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

23 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.

835, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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