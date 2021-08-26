В Ингушетии за сутки умерли три человека с Covid-19
В Ингушетии за сутки умерли три пациента с коронавирусом, всего — 274, сообщает региональный оперативный штаб.
На 26 августа проведено 422 879 скрининговых исследований, 19 301 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+70 за сутки).
Выздоровело — 17 770 человек.
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 72.
422 человека госпитализировано, 174 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
23 пациента в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 21 — на ИВЛ.
835, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.